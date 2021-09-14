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Повторила долю Верняєва: гімнастку-красуню позбавили п'яти медалей через допінг

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
14 вересня, 13:55
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На застосуванні заборонених препаратів погоріла відома спортсменка з Аргентини – 19-річна Мартіна Домінічі
Мартіна Домінічі погоріла на стероїдах
Мартіна Домінічі погоріла на стероїдах / Фото: Instagram

Слідом за українським чемпіоном Ріо-2016 Олегом Верняєвим, якого за мельдоній дискваліфікували на чотири роки, від змагань відлучили ще одну зірку спортивної гімнастики.

Міжнародне агентство допінг-тестування ITA повідомило про 3-річну дискваліфікацію аргентинки Мартіни Домінічі, яка погоріла на стероїдах.

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У пробах Домінічі, взятих на початку червня цього року, виявлені метаболіти станозолола і оксандролона.

У той час Мартіна в Ріо-де-Жанейро саме брала участь в Панамериканському чемпіонаті зі спортивної гімнастики. Тепер вона позбавлена всіх здобутих там медалей.

А це золото в опорному стрибку, срібло в особистому багатоборстві та у вільних вправах, а також бронза на брусах і в командному багатоборстві. Загалом – п'ять нагород.

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Через позитивний допінг-тест аргентинка опинилася за бортом Олімпіади-2020 в Токіо.

При цьому Домінічі загрожували чотири роки дискваліфікації, але оскільки вона визнала свою провину і заздалегідь погодилася з санкціями, строк покарання скоротили до трьох років. Тож вона зможе виступити на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Читайте також: Я не збираюся шантажувати! Верняєв "дав задню" після погроз про зміну громадянства

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