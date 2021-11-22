Один в один! Олимпийский чемпион по гимнастике скопировал стиль Усика?

Олимпийский чемпион Рио-2016 в упражнениях на брусьях отважился несколько трансформировать свой привычный образ. Благодаря новым усам спортсмен теперь напоминает настоящего украинского козака:
"Приехал побриться, постричься, как будто все хорошо. Попросил своего друга-барбера сделать красивый новый стиль. Теперь мы будем выглядеть вот так",- поделился в Instagram Олег Верняев
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"Как Вам?",- спортсмен просит оценить подписчиков свой новый стиль
Вполне вероятно, что гимнаст вдохновился образом Александра Усика – известного украинского боксёра.
Ранее Верняев на своей странице в Instagram опубликовал фото из Олимпийской базы "Конча-Заспа". И все бы ничего, если бы фолловеры не заметили нечто странное – два разных носка. Это вызвало шквал положительных эмоций в комментариях:
"Разные носки?", – спрашивает у Олега подписчица
На что олимпийский чемпион в шутку ответил:
"Холостяцкая жизнь – она сложная штука"
Напомним, что Алексей Верняев не смог попасть на Олимпиаду-2020 из-за допинга.
Чуть позже спортсмен сделал громкое заявление о том, что ради победы готов сменить гражданство.