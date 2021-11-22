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Один в один! Олимпийский чемпион по гимнастике скопировал стиль Усика?

Юлия Сениско Юлия Сениско редактор сайта segodnya.ua
22 ноября, 16:10
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Олег Верняев кардинально изменил свой внешний вид и тем самым стал похож на украинского известного боксера
Александр Усик та Олег Верняев
Александр Усик та Олег Верняев

Олимпийский чемпион Рио-2016 в упражнениях на брусьях отважился несколько трансформировать свой привычный образ. Благодаря новым усам спортсмен теперь напоминает настоящего украинского козака:

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"Приехал побриться, постричься, как будто все хорошо. Попросил своего друга-барбера сделать красивый новый стиль. Теперь мы будем выглядеть вот так",- поделился в Instagram Олег Верняев

"Как Вам?",- спортсмен просит оценить подписчиков свой новый стиль

Вполне вероятно, что гимнаст вдохновился образом Александра Усика – известного украинского боксёра.

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Ранее Верняев на своей странице в Instagram опубликовал фото из Олимпийской базы "Конча-Заспа". И все бы ничего, если бы фолловеры не заметили нечто странное – два разных носка. Это вызвало шквал положительных эмоций в комментариях:

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"Разные носки?", – спрашивает у Олега подписчица

На что олимпийский чемпион в шутку ответил:

"Холостяцкая жизнь – она сложная штука"

Напомним, что Алексей Верняев не смог попасть на Олимпиаду-2020 из-за допинга.

Чуть позже спортсмен сделал громкое заявление о том, что ради победы готов сменить гражданство.

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