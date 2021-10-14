Таинственная незнакомка: что за красавица целует Олега Верняева

Что за красавица целует Олега Верняева? / Фото: Instagram
Информации о красотке не так уж и много. В Instagram у нее псевдоним vlladaa, зато у нее в подписчиках много украинских спортсменов – помимо самого Верняева это наши гимнастки, гандболистки, легкоатлетки и другие.
Вероятно, девушка сама занимается спортом или ранее была спортсменкой. Вы только посмотрите, как она умело села на шпагат!
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