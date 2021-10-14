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Таинственная незнакомка: что за красавица целует Олега Верняева

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
14 октября, 00:08
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев опубликовал у себя в сторис снимок, на котором он поздравляет таинственную девушку с днем рождения, а она целует его в щеку
Что за красавица целует Олега Верняева?
Что за красавица целует Олега Верняева? / Фото: Instagram

Информации о красотке не так уж и много. В Instagram у нее псевдоним vlladaa, зато у нее в подписчиках много украинских спортсменов – помимо самого Верняева это наши гимнастки, гандболистки, легкоатлетки и другие.

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Вероятно, девушка сама занимается спортом или ранее была спортсменкой. Вы только посмотрите, как она умело села на шпагат!

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