5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Зоря - ЦСКА: онлайн Зоря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Тепер без бікіні: історичне нововведення у пляжному гандболі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
4 листопада, 17:35
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міжнародна федерація гандболу скасувала правило про обов'язкове носіння бікіні під час гри у пляжному гандболі
Пляжним гандболісткам дозволили грати у шортах
Пляжним гандболісткам дозволили грати у шортах / Фото: Колаж: Сьогодні

Офіційний сайт Міжнародної федерації гандболу IHF опублікував оновлені правила, згідно з якими жінки не зобов'язані грати у бікіні та топах.

Читайте також: Поганий приклад для Динамо: чемпіон України програв Барселоні у гандбольній Лізі чемпіонів

Реклама

Тепер пляжні гандболістки виступатимуть у велосипедних шортах та майках. Залишилася лише вимога, згідно з якою жіноча форма має щільно "прилягати до тіла".

Дивіться, як тепер виглядатиме форма гандболісток.

Реклама

Нагадаємо, що під час чемпіонату Європи з пляжного гандболу спалахнув скандал стосовно форми гандболісток. На матч за третє місце збірна Норвегії вийшла у шортах. За що й отримала штраф у 1500 євро.

Реклама

Ще перед континентальною першістю норвежки звернулися до Європейської федерації із проханням дозволити командам грати у шортах. Мовляв, спортсменки почуваються незручно у бікіні під час рухів.

Після чого австралійська активістка Таліта Стоун, яка живе в Норвегії, стала збирати підписи для петиції про відміну "правила бікіні". На думку активістки зміна правил стане "початком кінця сексизму стосовно жінок та дівчат у спорті".

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Зоря

Сьогодні

19:45

ЦСКА Софія

2.09

3.52

3.42
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 5 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 6 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти