Тепер без бікіні: історичне нововведення у пляжному гандболі

Міжнародна федерація гандболу скасувала правило про обов'язкове носіння бікіні під час гри у пляжному гандболі

Пляжним гандболісткам дозволили грати у шортах / Фото: Колаж: Сьогодні

Офіційний сайт Міжнародної федерації гандболу IHF опублікував оновлені правила, згідно з якими жінки не зобов'язані грати у бікіні та топах.

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Тепер пляжні гандболістки виступатимуть у велосипедних шортах та майках. Залишилася лише вимога, згідно з якою жіноча форма має щільно "прилягати до тіла".

Дивіться, як тепер виглядатиме форма гандболісток.

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Нагадаємо, що під час чемпіонату Європи з пляжного гандболу спалахнув скандал стосовно форми гандболісток. На матч за третє місце збірна Норвегії вийшла у шортах. За що й отримала штраф у 1500 євро.

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Ще перед континентальною першістю норвежки звернулися до Європейської федерації із проханням дозволити командам грати у шортах. Мовляв, спортсменки почуваються незручно у бікіні під час рухів.

Після чого австралійська активістка Таліта Стоун, яка живе в Норвегії, стала збирати підписи для петиції про відміну "правила бікіні". На думку активістки зміна правил стане "початком кінця сексизму стосовно жінок та дівчат у спорті".

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