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Відмовилися одягнути бікіні! Найдивніший штраф у гандболі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 липня, 20:42
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Гандболісток Норвегії оштрафували на чемпіонаті Європи через те, що вони вийшли в шортах на матч. Спортсменки заявили, що їм незручно грати в бікіні
Норвезькі гандболістки лише на останній матч вийшли у шортах
Норвезькі гандболістки лише на останній матч вийшли у шортах

Скандалом завершився чемпіонат Європи з пляжного гандболу. На матч за третє місце збірна Норвегії вийшла в шортах. За що і отримала штраф в 1500 євро.

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За правилами, гандболістки повинні виступати в бікіні, яке повинно бути не вище 10 сантиметрів з обох сторін. Ще перед континентальною першістю норвежки звернулися до Європейської федерації з проханням дозволити командам грати в шортах. Мовляв, спортсменки відчувають себе незручно в бікіні під час рухів.

Але організатори чемпіонату Європи пригрозили команді дискваліфікацією. І тоді норвежки вийшли в шортах лише на останній матч турніру. За що і отримали штраф в 1500 євро, повідомляє Суспільне.

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