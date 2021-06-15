15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
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Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Гравець збірної Росії поповнив український клуб. Він виступав на останньому ЧС

Олена Павлова Олена Павлова
15 червня, 17:35
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Лінійний збірної Росії 27-річний Денис Васильєв підсилив склад запорізької команди перед новим сезоном і залишиться в Україні на два роки
Денис Васильєв у складі збірної Росії
Денис Васильєв у складі збірної Росії / Фото: ГК "Мотор"

Кращий чоловічий гандбольний клуб України останніх років запорізький Мотор посилив свій склад російським гравцем. Нагадаємо, що в минулому євросезоні Мотор не зумів вибратися в 1/4-ю Ліги чемпіонів, програвши матч-відповідь 1/8 фіналу білоруському клубу Мєшков Брест.

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Склад української команди поповнив лінійний збірної Росії Денис Васильєв, який народився в Астрахані. Контракт розрахований на два роки. Останнім клубом 27-річного гравця був французький Шартр Метрополь. Васильєв грав за збірну на ЧС-2021, де команда подолала попередній раунд, але не вийшла з групи в основному.

Також склад Мотора посилив розігруючий збірної України Олександр Тільте. Контракт підписаний за схемою 1+1. Останнім клубом 25-річного гравця був польський Хробри.

А ось покинув запорізький клуб лінійний Павло Гурковський. 35-річний гандболіст завершив кар'єру.

Раніше збірна України з епічним фейлом вийшла на Євро-2022 по гандболу.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 15 червня
19:00
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Середа, 16 червня
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