Гравець збірної Росії поповнив український клуб. Він виступав на останньому ЧС

Лінійний збірної Росії 27-річний Денис Васильєв підсилив склад запорізької команди перед новим сезоном і залишиться в Україні на два роки

Денис Васильєв у складі збірної Росії / Фото: ГК "Мотор"

Кращий чоловічий гандбольний клуб України останніх років запорізький Мотор посилив свій склад російським гравцем. Нагадаємо, що в минулому євросезоні Мотор не зумів вибратися в 1/4-ю Ліги чемпіонів, програвши матч-відповідь 1/8 фіналу білоруському клубу Мєшков Брест.

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Склад української команди поповнив лінійний збірної Росії Денис Васильєв, який народився в Астрахані. Контракт розрахований на два роки. Останнім клубом 27-річного гравця був французький Шартр Метрополь. Васильєв грав за збірну на ЧС-2021, де команда подолала попередній раунд, але не вийшла з групи в основному.

Також склад Мотора посилив розігруючий збірної України Олександр Тільте. Контракт підписаний за схемою 1+1. Останнім клубом 25-річного гравця був польський Хробри.

А ось покинув запорізький клуб лінійний Павло Гурковський. 35-річний гандболіст завершив кар'єру.

Раніше збірна України з епічним фейлом вийшла на Євро-2022 по гандболу.