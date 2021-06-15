Игрок сборной России пополнил украинский клуб. Он выступал на последнем ЧМ

Линейный сборной России 27-летний Денис Васильев усилил состав запорожской команды перед новым сезоном и останется в Украине два года

Денис Васильев в составе сборной России / Фото: ГК "Мотор"

Лучший мужской гандбольный клуб Украины последних лет запорожский Мотор усилил свой состав российским игроком. Напомним, что в минувшем евросезоне Мотор не сумел выбраться в 1/4-ю Лиги чемпионов, проиграв ответный матч 1/8 финала белорусскому клубу Мешков Брест.

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Состав украинской команды пополнил линейный сборной России Денис Васильев, который родился в Астрахани. Контракт рассчитан на два года. Последним клубом 27-летнего игрока был французский Шартр Метрополь. Васильев играл за сборную на ЧМ-2021, где команда преодолела предварительный раунд, но не вышла из группы в основном.

Также состав Мотора усилил разыгрывающий сборной Украины Александр Тильте. Контракт подписан по схеме 1+1. Последним клубом 25-летнего игрока был польский Хробры.

А вот покинул запорожский клуб линейный Павел Гурковский. 35-летний гандболист завершил карьеру.

Ранее сборная Украины с эпическим фейлом вышла на Евро-2022 по гандболу.