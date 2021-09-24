Поганий приклад для Динамо: чемпіон України програв Барселоні в гандбольній Лізі чемпіонів

Запорізький Мотор провів другий матч в єврокубковому сезоні

Мотор поступився Барселоні в матчі другого туру Ліги чемпіонів / Фото: Barcelona FC

У матчі другого туру гандбольної Ліги чемпіонів запорізький Мотор зустрічався на виїзді з Барселоною. Незважаючи на гідну гру українського клубу, чинний володар ЛЧ виявився сильнішим.

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До звітної зустрічі українці вже перетиналися з каталонським грандом двічі – але обидва рази сильніше була Барселона.

У першому таймі Мотор на рівних боровся з Барсою і до кінця ігрового відрізку поступався лише три очки – 16:13.

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Другий тайм пройшов за ігрової переваги іспанців і закінчився з рахунком 20:12. Підсумок зустрічі – 36:25, на користь господарів майданчика.

Додамо, що в матчі першого туру Ліги чемпіонів запорізький Мотор переміг на своєму полі Порту – 30:27.

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Ліга чемпіонів. Група В. Другий тур

Барселона (Іспанія) – Мотор (Україна) – 36:25 (16:13, 20:12)

У наступному матчі Мотор прийме на своєму майданчику польський Віве Кельце. Поєдинок відбудеться 29 вересня.