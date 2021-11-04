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Теперь без бикини: историческое нововведение в пляжном гандболе

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
4 ноября, 17:35
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Международная федерация гандбола отменила правило об обязательном ношении бикини во время игры в пляжном гандболе
Пляжным гандболисткам разрешили играть в шортах
Пляжным гандболисткам разрешили играть в шортах / Фото: Коллаж: Сегодня

Официальный сайт Международной федерации гандбола IHF опубликовал обновленные правила, согласно которым женщины не обязаны играть в бикини и топах.

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Теперь пляжные гандболистки будут выступать в велосипедных шортах и майках. Осталось лишь требование, согласно которому женская форма должна плотно "прилегать к телу".

Смотрите как теперь будет выглядеть форма гандболисток.

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Напомним, что во время чемпионата Европы по пляжному гандболу разгорелся скандал по поводу формы гандболисток. На матч за третье место сборная Норвегии вышла в шортах. За что и получила штраф в 1500 евро.

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Еще перед континентальным первенством норвежки обратились в Европейскую федерацию с просьбой разрешить командам играть в шортах. Мол, спортсменки чувствуют себя неудобно в бикини во время движений.

После чего живущая в Норвегии австралийская активистка Талита Стоун стала собирать подписи для петиции об отмене "правила бикини". По мнению активистки смена правил станет "началом конца сексизма в отношении женщин и девушек в спорте".

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