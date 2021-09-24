Плохой пример для Динамо: чемпион Украины проиграл Барселоне в гандбольной Лиге чемпионов

Запорожский Мотор провел второй матч в еврокубковом сезоне

Мотор уступил Барселоне в матче второго тура Лиги чемпионов / Фото: Barcelona FC

В матче второго тура гандбольной Лиги чемпионов запорожский Мотор встречался на выезде с Барселоной. Несмотря на достойную игру украинского клуба, действующий обладатель ЛЧ оказался сильнее.

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До отчетной встречи украинцы уже пересекались с каталонским грандом дважды – но оба раза сильнее была Барселона.

В первом тайме Мотор на равных сражался с Барсой и к концу игрового отрезка уступал всего три очка – 16:13.

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Второй тайм прошел с игровым перевесом испанцев и закончился со счетом 20:12. Итог встречи – 36:25, в пользу хозяев площадки.

Добавим, что в матче первого тура Лиги чемпионов запорожский Мотор одержал домашнюю победу над Порту – 30:27.

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Лига чемпионов. Группа В. Второй тур

Барселона (Испания) – Мотор (Украина) – 36:25 (16:13, 20:12)

В следующем матче Мотор примет на своей площадке польский Виве Кельце. Поединок пройдет 29 сентября.