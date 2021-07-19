Отказались надеть бикини! Самый странный штраф в гандболе

Гандболисток Норвегии оштрафовали на чемпионате Европы из-за того, что они вышли в шортах на матч. Спортсменки заявили, что им неудобно играть в бикини

Норвежские гандболистки лишь на последний матч вышли в шортах

Скандалом завершился чемпионат Европы по пляжному гандболу. На матч за третье место сборная Норвегии вышла в шортах. За что и получила штраф в 1500 евро.

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По правилам, гандболистки должны выступать в бикини, которое должно быть не выше 10 сантиметров с обеих сторон. Еще перед континентальным первенством норвежки обратились в Европейскую федерацию с просьбой разрешить командам играть в шортах. Мол, спортсменки чувствуют себя неудобно в бикини во время движений.

Но организаторы чемпионата Европы пригрозили команде дисквалификацией. И тогда норвежки вышли в шортах лишь на последний матч турнира. За что и получили штраф в 1500 евро, сообщает Суспільне.