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Отказались надеть бикини! Самый странный штраф в гандболе

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 июля, 20:42
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Гандболисток Норвегии оштрафовали на чемпионате Европы из-за того, что они вышли в шортах на матч. Спортсменки заявили, что им неудобно играть в бикини
Норвежские гандболистки лишь на последний матч вышли в шортах
Норвежские гандболистки лишь на последний матч вышли в шортах

Скандалом завершился чемпионат Европы по пляжному гандболу. На матч за третье место сборная Норвегии вышла в шортах. За что и получила штраф в 1500 евро.

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По правилам, гандболистки должны выступать в бикини, которое должно быть не выше 10 сантиметров с обеих сторон. Еще перед континентальным первенством норвежки обратились в Европейскую федерацию с просьбой разрешить командам играть в шортах. Мол, спортсменки чувствуют себя неудобно в бикини во время движений.

Но организаторы чемпионата Европы пригрозили команде дисквалификацией. И тогда норвежки вышли в шортах лишь на последний матч турнира. За что и получили штраф в 1500 евро, сообщает Суспільне.

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