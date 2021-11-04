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Немов у фільмі жахів: люди у скафандрах, усе оточене поліцією. Олімпійці в шоці від Пекіна-2022

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 листопада, 20:40
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Пекін через три місяці прийме Олімпійські ігри
Пекін через три місяці прийме Олімпійські ігри

Нещодавно китайці налякали учасників Олімпійських ігор суворими правилами перебування у Пекіні.

Виявилося, то були лише квіточки. Про ягідки розповіла президент Федерації бобслею Росії Олена Анікіна. Вона супроводжувала команду на тестові передолімпійські змагання.

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"Ти сідаєш у літак Air China, і навколо тебе люди у скафандрах. Немов перебуваєш у якомусь фільмі жахів. Мало того, що люди сидять у комбінезонах із затягнутими каптурами, поверх одягнені окуляри, маска, захисний екран, гумові рукавички, які скотчем примотані до тіла. І так дев'ять годин польоту.

В аеропорту все огороджено, супроводжуючі у спецодязі ведуть кожного з тих, хто прибув по різних стійках. Фотографують, перевіряють усі папери, QR-коди та остання інстанція – ПЛР-тест.

Приїжджаєш до готелю, тебе заселяють у номер. До результату зданого в аеропорту теста всі сидять у своїх кімнатах, потім можна вийти на обід чи вечерю. При цьому в тебе в номері суха пайка, якісь булочки, бананчик. Але немає ні кави, ні чаю.

Весь готель був оточений поліцією, і територію не могла залишити жодна людина", – наводить слова Анікіної RT .

Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого.

Раніше ми писали, що протестуючі намагалися зірвати церемонію запалення олімпійського вогню.

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