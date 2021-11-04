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Словно в фильме ужасов: люди в скафандрах, все оцеплено полицией. Олимпийцы в шоке от Пекина-2022

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
4 ноября, 20:40
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Пекин через три месяца примет Олимпийские игры
Пекин через три месяца примет Олимпийские игры

Недавно китайцы напугали участников Олимпийских игр строгими правилами пребывания в Пекине.

Оказалось, то были лишь цветочки. О ягодках рассказала президент Федерации бобслея России Елена Аникина. Она сопровождала команду на тестовые предолимпийские соревнования.

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"Ты садишься в самолет Air China, и вокруг тебя люди в скафандрах. Словно находишься в каком-то фильме ужасов. Мало того, что люди сидят в комбинезонах с затянутыми капюшонами, поверх надеты очки, маска, защитный экран, резиновые перчатки, которые скотчем примотаны к их телу. И так девять часов полета.

В аэропорту все огорожено, сопровождающие в спецодежде водят каждого из прибывших по разным стойкам. Фотографируют, проверяют все бумаги, QR-коды, и последняя инстанция – ПЦР-тест.

Приезжаешь в отель, тебя заселяют в номер. До результата сданного в аэропорту теста все сидят по своим комнатам, потом можно выйти на обед или ужин. При этом у тебя в номере сухой паек, какие-то булочки, бананчик. Но нет ни кофе, ни чая.

Весь отель был окружен полицией, и территорию не мог покинуть ни один человек", – приводит слова Аникиной RT.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее мы писали, что протестующие пытались сорвать церемонию зажжения олимпийского огня.

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