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Не спешите нас хоронить. Украина отделалась легким испугом после громкого допинг-скандала

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
30 октября, 00:20
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Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька прокомментировал допинговый скандал в украинском спорте
Президент WADA прокомментировал допинг-скандал в Украине
Президент WADA прокомментировал допинг-скандал в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Функционер сообщил, что окончательное решение в отношении допинг-скандала в Украине примет исполнительный комитет ВАДА. Международным агентством будут предложены корректирующие меры, которые необходимо будет выполнить. В ином случае, Украину ждут серьезные последствия.

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"Отчет лежит на моем столе. Он показал серьезное нарушение правил (со стороны Национального антидопингового центра Украины), начиная с 2012 года.

Возможно, что если бы агентство соблюдало правила, ряд спортсменов из сборной Украины пропустил бы Олимпийские игры из-за отсутствия необходимого количества тестов.

ВАДА ждет рекомендации нашего Комитета по соответствию, окончательное решение примет исполнительный комитет. Украине будут предложены корректирующие меры. В случае, если они не будут реализовываться, украинское агентство ждут серьезные последствия", — цитирует Баньку Матч ТВ.

Напомним, что в результате спецоперации WADA были вскрыты нарушения со стороны украинского Национального антидопингового центра (НАЦД). Как оказалось, там заранее предупреждали спортсменов о тестировании на допинг, что идет в разрез с кодексом WADA.

Допинг-скандал в украинском спорте
Допинг-скандал в украинском спорте / Фото: Коллаж: Сегодня

В отставку уже ушли директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.

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Но, не исключено, отставки руководства НАДЦ не спасут от дисквалификации украинских спортсменов.

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