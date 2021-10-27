Украина может повторить путь России в допинговом скандале: спортивный юрист призвал готовиться к худшему сценарию

После этих обвинений директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.
Авторитетный спортивный юрист Юрий Юрченко призвал Украину готовиться к худшему сценарию.
"Думаю, что санкции будут такие же, как с мельдонием в России. Наша антидопинговая организация обвиняется в том, что она причастна к нарушению антидопинговых правил. Эту ситуацию можно сравнить с коррупционными действиями.
К сожалению, санкции могут быть достаточно жесткими. Руководство лаборатории уже оставило свои посты, но это не значит, что последствий для нас не будет.
Нужно искать все возможности для защиты чести и достоинства спорта в Украине. WADA просто так бы не публиковала отчет, потому ситуация достаточно серьезная. Совпадений никаких не может быть. Надо готовиться к самому худшему, но ни в коем случае не опускать руки. Следует бороться до конца", – цитирует Юрченко Sport Arena.
По результатам операции "Геркулес" выяснилось, что украинские спортсмены заранее знали, когда будут сдавать тесты на допинг. Эти нарушения происходили вопреки кодексу WADA.
Стоит отметить, что сборная России сейчас на Олимпийских играх выступает без флага и гимна из-за допинговых махинаций.