Украина может повторить путь России в допинговом скандале: спортивный юрист призвал готовиться к худшему сценарию

После этих обвинений директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

Авторитетный спортивный юрист Юрий Юрченко призвал Украину готовиться к худшему сценарию.

"Думаю, что санкции будут такие же, как с мельдонием в России. Наша антидопинговая организация обвиняется в том, что она причастна к нарушению антидопинговых правил. Эту ситуацию можно сравнить с коррупционными действиями.

К сожалению, санкции могут быть достаточно жесткими. Руководство лаборатории уже оставило свои посты, но это не значит, что последствий для нас не будет.

Нужно искать все возможности для защиты чести и достоинства спорта в Украине. WADA просто так бы не публиковала отчет, потому ситуация достаточно серьезная. Совпадений никаких не может быть. Надо готовиться к самому худшему, но ни в коем случае не опускать руки. Следует бороться до конца", – цитирует Юрченко Sport Arena.