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СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

На возврат доверия WADA уйдут десятилетия. Необходимо срочно принимать меры

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
28 октября, 10:17
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Экс-советник Министра молодежи и спорта Украины Павел Булгак сделал анализ последствий допингового скандала для украинских спортсменов
Допинговые махинации были перед Олимпиадой-2020
Допинговые махинации были перед Олимпиадой-2020

По мнению эксперта, необходимо немедленно устранять проблемы с отсутствием антидопингового законодательства и возвращать доверие к Украине.

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"WADA обвинило антидопинговый центр Украины в манипуляции с допинг-пробами. И это плохие новости для украинского спорта. Если объяснить простыми словами, то ситуация следующая:

- Была команда, которая жестко боролась против допинга в Украине и сделала это одним из приоритетов своей деятельности в Минмолодежьспорта. Украину ставили в пример, антидопинговое законодательство отвечало всем требованиям WADA. Впервые в истории представителя Украины, возглавлявшего эту борьбу, избрали в Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства. И это представитель еще и от всей Европы.

- Пришла новая-старая команда, для которой видна борьба с допингом не ценность, а лишь формальность. Ну, и понеслось. Все полетело кувырком, имеем огромный скандал. Эта история наносит удар по имиджу и добродетели всей Украины на международной спортивной арене. Надо немедленно наводить порядок и перестать закрывать глаза на реальные проблемы. Простой отставкой руководства Национального антидопингового центра (хорошо, что не тянули с этим) просто так не обойдешься.

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И помните, я же говорил, что стоит забыть о создании мифической WADA аккредитованной антидопинговой лаборатории в Украине? Ну, теперь уже официально стоит об этом забыть. Разрушенное доверие WADA к Украине придется возвращать годами, если не десятилетиями", – написал на своей странице в Facebook Павел Булгак.

Напомним, что в результате спецоперации WADA были вскрыты нарушения со стороны Национального антидопингового центра (НАЦД). Как стало известно, чиновники заранее предупреждали спортсменов о тестировании на допинг. Эти нарушения происходили вопреки кодексу WADA.

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Украина нарушила правила тестирования перед Токио-2020
Украина нарушила правила тестирования перед Токио-2020

Министр молодежи и спорта Вадим Гудцайт молниеносно отреагировал на скандал – в отставку ушли директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.

Но по мнению экс-министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова, отставки руководства НАДЦ не спасут от дисквалификации украинских спортсменов, необходимо принимать срочные меры по изменению законодательства.

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