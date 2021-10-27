27 октября 73’
Мариуполь 0
Динамо 2
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Мариуполь - Динамо: онлайн ❌ ДТП с мажором в Харькове 💡 Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Украинских спортсменов отстранят от соревнований. Отставки не погасят допинговый скандал

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 октября, 17:48
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов уверен, что отставки руководства НАДЦ не спасут от дисквалификации украинских спортсменов, необходимо принимать срочные меры
Допинговые махинации были перед Олимпиадой-2020
Допинговые махинации были перед Олимпиадой-2020

Чтобы не допустить отстранения украинских спортсменов от международных соревнований, необходимо срочно принять антидопинговый закон в соответствии с требованиями WADA, сообщил на своей странице в Facebook Игорь Жданов.

Читайте также: Украинских спортсменов отстранят от соревнований! Заявление бывшего замминистра

Реклама

"Скорее всего, ВАДА начнет процесс соответствия Украины требованиям Антидопингового кодекса. Это следствие грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра.

Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований.

Отставка руководства НАДЦ вряд ли сможет погасить этот скандал.

Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с ВАДА, принять новую редакцию соответствующего международным требованиям антидопингового закона, который лежит уже несколько лет под сукном в министерстве.

Скорее всего, украинский вопрос будет рассмотрен на заседании Исполнительного комитета ВАДА 24 ноября в Париже" – написал Жданов.

Ранее мы сообщали, что директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

Причиной отставки стала операция "Геркулес", по результатам которой выяснилось, что украинские спортсмены заранее знали, когда будут сдавать тесты на допинг. Эти нарушения происходили вопреки кодексу WADA.

Реклама

Напомним, сборная Украины на Играх в Японии выиграла 19 медалей – одна золотая, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Черноморец

Сегодня

19:30

Шахтер

10.5

5.95

1.26
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Заря
12
24:15
23
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Ингулец
11
9:22
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
4
Показать больше
Суббота, 30 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять