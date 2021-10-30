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Не поспішайте нас ховати. Україна відбулася легким переляком після гучного допінг-скандалу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
30 жовтня, 00:20
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Президент Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) Вітольд Банька прокоментував допінговий скандал в українському спорті
Президент WADA прокоментував допінг-скандал в Україні
Президент WADA прокоментував допінг-скандал в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Функціонер повідомив, що остаточне рішення стосовно допінг-скандалу в Україні ухвалить виконавчий комітет ВАДА. Міжнародним агентством буде запропоновано коригувальні заходи, які необхідно буде виконати. В іншому випадку, Україну чекають серйозні наслідки.

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"Звіт лежить на моєму столі. Він показав серйозне порушення правил (з боку Національного антидопінгового центру України), починаючи з 2012 року.

Можливо, що якби агентство дотримувалося правил, низка спортсменів зі збірної України пропустила б Олімпійські ігри через відсутність необхідної кількості тестів.

ВАДА чекає на рекомендації нашого Комітету щодо відповідності, остаточне рішення ухвалить виконавчий комітет. Україні буде запропоновано коригувальні заходи. У разі, якщо вони не реалізовуватимуться, українська агенція чекає серйозних наслідків", — цитує Баньку Матч ТБ.

Нагадаємо, що внаслідок спецоперації WADA було розкрито порушення з боку українського Національного антидопінгового центру (НАЦД). Як виявилося, там заздалегідь попереджали спортсменів про тестування на допінг, що йде у розріз із кодексом WADA.

Допінг-скандал в українському спорті
Допінг-скандал в українському спорті / Фото: Колаж: Сьогодні

У відставку вже пішли директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек.

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Але не виключено, що відставки керівництва НАДЦ не врятують від дискваліфікації українських спортсменів.

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