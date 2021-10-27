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Україна виступить на ОІ без прапора: у Росії спрогнозували наслідки допінг-скандалу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
27 жовтня, 23:02
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Збірна України може отримати серйозні санкції від WADA за підсумками спецоперації "Геркулес"
Україна порушила правила тестування перед Токіо-2020
Україна порушила правила тестування перед Токіо-2020

Поки що офіційної інформації щодо санкцій стосовно України немає, але вони неминуче будуть, вважає російський спортивний оглядач Володимир Осипов.

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І хоча, на думку експерта, порушення з боку України не були брутальними, вже на зимовій Олімпіаді в Пекіні українські спортсмени виступатимуть без прапора та гімну.

"Головне звинувачення полягає в тому, що представники української агенції попереджали своїх спортсменів про перевірки. Порушення, звичайно, грубе, але навіть якщо й так, то чому WADA так згущує фарби?

Адже навіть дітям відомо, що вивести сліди заборонених препаратів за один день не можливо. А українці попереджали своїх саме за добу до візиту. Чому раптом таке збудження прямо зараз і стосовно України? Адже цього року приводів для гучних розслідувань було достатньо.

Збірна України на відкритті Олімпіади вийшла із зображенням Чорнобиля
Збірна України на відкритті Олімпіади вийшла із зображенням Чорнобиля / Фото: Reuters

А ось Україна — чудовий претендент для різноманітних експериментів.

Відсіч дати не зможе і зі зрозумілих причин прийме всі санкції з потрібною покірністю WADA, навіть якщо серйозних доказів не буде. Близькість Олімпіади в Пекіні, яка пройде вже в лютому наступного року, гарантує резонанс того, що відбувається.

Голова відділу розслідувань агентства Гюнтер Янгер уже заявив, що Київ попереджав спортсменів про перевірки аж із 2012 року. Так що відплата, швидше за все, буде жорсткою і нещадною. Прапор і гімн в України з великою ймовірністю заберуть вже до Олімпіади.

А ось потім треба буде шукати нових порушників, причому великих. А якщо ні, то антидопінгове полювання на відьом просто перестануть щедро фінансувати", – цитує слова Осипова Kommersant.ru.

Допінгові махінації були перед Олімпіадою-2020
Допінгові махінації були перед Олімпіадою-2020

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Нагадаємо, що в результаті спецоперації WADA було розкрито порушення із боку Національного антидопінгового центру (НАЦД). Вони завчасно попереджали спортсменів про тестування на допінг. Ці порушення відбувалися всупереч кодексу WADA.

Міністр молоді та спорту Вадим Гудцайт блискавично відреагував на скандал – у відставку пішли директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек.

Але на думку Ігоря Жданова, відставки керівництва НАДЦ не врятують від дискваліфікації українських спортсменів, необхідно вживати термінових заходів щодо зміни законодавства.

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