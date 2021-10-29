Україна пропустить Олімпіаду-2022? Колишній заступник міністра лякає санкціями за допінг

Махінації Антидопінгової агенції України загрожують залишити нашу країну та її спортсменів за бортом великих змагань

Україна порушила правила тестування перед Токіо-2020

На думку колишнього заступника міністра спорту України та експрезидента національної легкоатлетичної федерації Ігоря Гоцула, санкції за гучний допінговий скандал з нашою країною можуть торкнутися вже найближчої Олімпіади – Зимових Ігор-2022, що стартують 4 лютого в Пекіні.

"Кодекс WADA передбачає обмеження, які полягають ось у чому".

"По-перше, на території країни не можуть проводитись міжнародні змагання, чемпіонати та турніри".

"По-друге, спортсмени таких країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях за межами країни".

"По-третє, результати спортсменів на внутрішній арені можуть не визнаватись на міжнародній арені", – наводить слова Ігоря Гоцула Meta-ratings.

Допінгові махінації були перед Олімпіадою-2020

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"Коли чекати на рішення про покарання від WADA? Я не виключаю, що це станеться дуже швидко. У цьому зв'язку справді постане питання про участь українських спортсменів у Зимовій Олімпіаді", – зауважив Гоцул.

/ Фото: Facebook

Нагадаємо, що внаслідок спецоперації WADA були розкриті порушення з боку українського Національного антидопінгового центру (НАЦД). Як виявилося, там заздалегідь попереджали спортсменів про тестування на допінг, що йде у розріз із кодексом WADA.

У відставку вже пішли директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек.

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Але не виключено, що відставки керівництва НАДЦ не врятують від дискваліфікації українських спортсменів.