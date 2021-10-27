Українських спортсменів усунуть від змагань. Відставки не погасять допінговий скандал

Ексміністр молоді та спорту України Ігор Жданов упевнений, що відставки керівництва НАДЦ не врятують від дискваліфікації українських спортсменів, необхідно вживати термінових заходів

Допінгові махінації були перед Олімпіадою-2020

Щоб не допустити усунення українських спортсменів від міжнародних змагань, необхідно терміново ухвалити антидопінговий закон відповідно до вимог WADA, повідомив на своїй сторінці у Facebook Ігор Жданов.

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"Швидше за все, ВАДА розпочне процес відповідності України вимогам Антидопінгового кодексу. Це наслідок грубого порушення антидопінгового законодавства керівництвом Національного антидопінгового центру. Це може призвести до усунення українських спортсменів від міжнародних змагань. Відставка керівництва НАДЦ навряд чи зможе погасити цей скандал. Головне завдання влади, і зокрема Міністерства молоді та спорту, не на словах, а реальними справами забезпечити реалізацію дієвої та ефективної антидопінгової політики, розпочати важкий, але необхідний діалог із ВАДА, ухвалити нову редакцію відповідного міжнародним вимогам антидопінгового закону, що лежить вже кілька років під сукном у міністерстві. Швидше за все, українське питання буде розглянуте на засіданні Виконавчого комітету ВАДА 24 листопада у Парижі", – написав Жданов.

Раніше ми повідомляли, що директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку.

Причиною відставки стала операція "Геркулес!, за результатами якої з'ясувалося, що українські спортсмени заздалегідь знали, коли складатимуть тести на допінг. Ці порушення відбувалися всупереч кодексу WADA.

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Нагадаємо, збірна України на Іграх у Японії виграла 19 медалей – одна золота, шість срібних та дванадцять бронзових.