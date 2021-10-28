На повернення довіри WADA підуть десятиліття. Необхідно терміново вживати заходи

Екс-радник Міністра молоді та спорту України Павло Булгак зробив аналіз наслідків допінгового скандалу для українських спортсменів

Допінгові махінації були перед Олімпіадою-2020

На думку експерта, необхідно негайно усувати проблеми з відсутністю антидопінгового законодавства та повертати довіру до України.

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"WADA звинуватило антидопінговий центр України в маніпуляції з допінг-пробами. І це погані новини для українського спорту. Якщо пояснити простими словами то ситуація наступна:

- Була команда яка жорстко боролася проти допінгу в Україні і зробила це одним з пріоритетів своєї діяльності в Мінмолодьспорту. Україну ставили в приклад, антидопінгове законодавство відповідало всім вимогам WADA. Вперше в історії представника України, який очолював цю боротьбу, обрали до Ради засновників Всесвітнього антидопінгового агентства. І це представник ще й від усієї Європи.

- Прийшла нова-стара команда, для якої видно боротьба з допінгом не є цінністю, а лише формальністю. Ну, і понеслося. Все полетіло шкереберть, маємо величезний скандал. Ця історія завдає удару по іміджу та доброчесності всієї України на міжнародній спортивній арені. Треба негайно наводити лад і перестати закривати очі на реальні проблеми. Простою відставкою керівництва Національного антидопінгового центру (добре, що не тягнули з цим) просто так вже не обійдешся.

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І пам'ятаєте я ж казав, що варто забути про створення міфічної WADA акредитованої антидопінгової лабораторії в Україні? Ну тепер вже офіційно варто про це забути. Зруйновану довіру WADA до України доведеться повертати роками, якщо не десятиліттями", – написав на своїй сторінці у Facebook Павло Булгак.

Нагадаємо, що в результаті спецоперації WADA було розкрито порушення зі сторони Національного антидопінгового центру (НАЦД). Як стало відомо, чиновники завчасно попереджали спортсменів про тестування на допінг. Ці порушення відбувалися всупереч кодексу WADA.

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Міністр молоді та спорту Вадим Гудцайт блискавично відреагував на скандал – у відставку пішли директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек.

Але на думку екс-міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова, відставки керівництва НАДЦ не врятують від дискваліфікації українських спортсменів, необхідно вживати термінових заходів щодо зміни законодавства.