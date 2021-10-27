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Геркулес викрив Україну! Ми проводили махінації з допінгом перед Олімпіадою-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
27 жовтня, 08:52
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Проти нашої країни провели операцію Геркулес та з'ясували, що українські спортсмени заздалегідь знали, коли складатимуть тести на допінг
Україна порушила правила тестування перед Токіо-2020
Україна порушила правила тестування перед Токіо-2020

Антидопінгова агенція України перебуває під підозрою у порушенні кодексу Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA).

Заява була оприлюднена за підсумками розслідування, яке отримало назву операція Геркулес. У ньому зокрема зазначається, що Національний антидопінговий центр України (НАДЦУ) з 2012 року проводить необґрунтований завчасний збір проб, організуючи тестування спортсменів за попереднім повідомленням. Це йде всупереч кодексу WADA, наголошується у тексті звернення.

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Директор департаменту розслідувань (I&I) WADA Гюнтер Янгер заявив про наявність доказів того, що НАДЦУ заздалегідь зв'язувався зі спортсменами безпосередньо чи через їхніх тренерів для того, щоб вони наступного дня прибули на складання тестів на допінг.

"Існуючі дані свідчать про те, що НАДЦУ часто практикує це перед важливими міжнародними змаганнями. І були випадки, коли вся національна команда була присутня в центрі в очікуванні тестування", – зазначив Янгер.

Крім того, за його словами, українська сторона свідомо надала зразки шести проб, взятих у період змагання, вказавши, що вони були взяті у позазмагальний період.

"Існуючі дані свідчать про те, що ці зразки були представлені для того, щоб виконати відповідну норму допінг-тестів для участі в Олімпіаді-2020 у Токіо", – зазначив Янгер.

У заяві йдеться, що через серйозність звинувачень та ризику, пов'язаного з продовженням недотримання правил антидопінгового кодексу з боку НАДЦУ, до Комітету з відповідності WADA, а також департаменту тестування WADA було направлено інформацію для вжиття заходів.

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Крім цього, розслідувалися твердження про існування допінг-схем у Федерації легкої атлетики України, але доказів, що підтверджують це звинувачення, виявлено не було.

Нагадаємо, збірна України на Іграх у Японії виграла 19 медалей – одна золота, шість срібних та дванадцять бронзових.

Варто зазначити, що збірна Росії зараз на Олімпійських іграх виступає без прапора та гімну через допінгові махінації.

допінгWADA
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