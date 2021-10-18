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Протестуючі намагалися зірвати церемонію запалювання олімпійського вогню (фото, відео)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
18 жовтня, 14:21
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Сьогодні в Стародавній Олімпії в Греції пройшла церемонія запалювання олімпійського вогню Зимової Олімпіади-2022 Пекіні. Подію намагалися зірвати активісти, які виступають проти політики Китаю
Демонстранти намагалися зірвати запалювання олімпійського вогню
Демонстранти намагалися зірвати запалювання олімпійського вогню / Фото: REUTERS

За традицією олімпійський вогонь запалили від сонячних променів на руїнах стародавнього храму Гери, колиски Стародавніх ігор. Однак відразу ж урочисту церемонію перервали "непрохані гості".

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Троє активістів, які протестували проти порушень прав людини в Китаї, увірвалися на місце проведення заходу і побігли до запалений факелу з тибетським прапором і транспарантом з написом: "Ні іграм при геноциді".

На відео видно, як поліцейські кинулися ловити протестуючих, але в офіційну трансляцію вони не потрапили.

Втім, організатори чекали їх появи, тому на місці чергувала посилена охорона. Сек'юріті швидко затримали активістів і змусили їх прибрати прапори, повідомляє firstpost.com.

"Як можна дозволити Пекіну прийняти Олімпіаду, враховуючи, що вони здійснюють геноцид проти уйгурів?" – сказала одна з учасників протесту.

Інцидент стався на наступний день після того, як тибетські активісти влаштували демонстрацію біля Акрополя в Афінах, закликаючи бойкотувати Зимові ігри в Пекіні. До речі, раніше вже з'явилися чутки, що Олімпіада в Пекіні під загрозою зриву.

"У ці важкі часи Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 року стануть важливим моментом для об'єднання всього світу в дусі миру, дружби і солідарності", – сказав Бах в урочистій промові після запалювання олімпійського вогню.

Незважаючи на широко поширену міжнародну критику ситуації з правами людини в Китаї, Міжнародний олімпійський комітет ухиляється від цього питання, заявляючи, що він не входить в його компетенцію, пише News Nation.

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