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Секс-символ українського спорту виграла золото в Португалії, знищивши каратистку з Єгипту

2 травня, 23:35

Олег Люлька Олег Люлька

Разом з перемогою на престижних змаганнях Анжеліка Терлюга застовпила за собою право представляти Україну на майбутній Олімпіаді в Токіо

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга / Фото: Instagram

Українська каратистка Анжеліка Терлюга виграла "золото" на етапі Karate1 Premier League в Португалії в категорії 55 кг. У фіналі престижного турніру 29-річна одеситка здолала Яссмін Аттію з Єгипту – 6:0.

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Примітно, що останні секунди бою деморалізована суперниця Анжеліки провела з приречено опущеними руками, розуміючи, що нічого їй уже не світить. Це показник величі Терлюги!

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Відзначимо, що інший представник України на цих змаганнях, Станіслав Горуна, завоював "бронзу" у вазі до 75 кг.

За результатами турніру в Португалії, Терлюга і Горуна кваліфікувалися на Олімпіаду в Токіо.

Нагадаємо, що два тижні тому триразова переможниця чемпіонату Європи з карате Анжеліка Терлюга заручилася з Володимиром Зарецьким – також каратистом. Як бачимо, майбутні зміни в особистому житті не тільки не відволікли дівчину від спорту, а й, навпаки, мотивували її на ще один успіх.

Додамо, що Анжеліка є одним із секс-символів українського спорту. Помилуйтеся фото цієї красуні!

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