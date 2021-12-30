Росію вже розстріляли б, а Україні зійшло з рук. Магучіх і далі з ними обійматиметься?

Владас Ласіцкас вважає, що Україну слід жорстко покарати після того, як WADA розкрила наші махінації з допінг-пробами

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх на Олімпіаді обіймалася із росіянкою Марією Ласіцкене.

А нещодавно відмовилася коментувати покарання для російських спортсменів за вживання допінгу. "Мені нейтрально", – вичавила з себе спортсменка.

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Що ж, чоловік Ласіцкене, журналіст Владас Ласіцкас, не став грати в толерантність, а жорстко проїхався по Україні. Нагадаємо, проти нашої країни триває розслідування WADA.

"Ми бачимо ситуацію з українським антидопінговим агентством. Воно попереджало спортсменів про тести, видавало змагальні тести за позазмагальні. І жодної міжнародної реакції, хоча нас за це вже розстріляли б. А Маша, чиєї вини рівно нуль, знову пропускала б старти", – заявив Владас.

Нагадаємо, після олімпійських обіймів із росіянкою Ласіцкене у Токіо Ярослава потрапила під хвилю критики. Магучіх викликали на килим до Міноборони.

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А колишній народний депутат Ірина Фаріон назвала Магучіх біомусором та закликала позбавити громадянства.