Россию бы уже расстреляли, а Украине сошло с рук. Магучих и дальше будет с ними обниматься?

Владас Ласицкас считает, что Украину следовало жестко наказать после того, как WADA раскрыла наши махинации с допинг-пробами

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на Олимпиаде обнималась с россиянкой Марией Ласицкене.

А недавно отказалась комментировать наказание для российских спортсменов за употребление допинга. "Мне нейтрально", – выдавила из себя спортсменка.

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Что ж, муж Ласицкене, журналист Владас Ласицкас, не стал играть в толерантность, а жестко проехался по Украине. Напомним, против нашей страны идет расследование WADA.

"Мы видим ситуацию с украинским антидопинговым агентством. Оно предупреждало спортсменов о тестах, выдавало соревновательные тесты за внесоревновательные. И никакой международной реакции, хотя нас за это уже расстреляли бы. А Маша, чьей вины ровно ноль, опять пропускала бы старты", – заявил Владас.

Напомним, после олимпийских объятий с россиянкой Ласицкене в Токио Ярослава попала под волну критики. Магучих вызвали на ковер в Минобороны.

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А бывший народный депутат Ирина Фарион назвала Магучих биомусором и призвала лишить гражданства.