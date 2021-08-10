Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Магучих за объятия с россиянкой назвали "биомусором", коллеги призывают "не обращать внимания"

Андрей Трофимов Андрей Трофимов журналист редакции "Спорт"
10 августа, 18:51
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Не утихает скандал вокруг украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которая во время Олимпийских игр в Токио обнималась с россиянкой Марией Ласицкене
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих во время награждения
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих во время награждения / Фото: Reuters

Накануне скандал с украино-российскими объятиями прокомментировала бывший народный депутат Ирина Фарион (ВО "Свобода"). Она записала видео, в котором называла бронзовую призеру Олимпиады-2020 "бабой и телом".

Реклама

Читайте также: А в это время наемники РФ убили украинца: реакция на олимпийские обнимашки Магучих с россиянкой

Кстати, другой депутат Жан Беленюк выразил предположение, что Магучих просто не объяснили как нужно себя вести.

"Наша спортсменка, а точнее, какое-то тело, обнималась с московкой. Считаю это примером наидичайшей дегенерации, публичного эксгибиционизма, который свидетельствует, что это просто тело, у которого нет ни принципов, ни убеждений, ни идей.

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене
Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

Я этой бабе, которую тут считают за спортсменку, желаю, чтобы, когда убьют ее ребенка, она обязательно обнялась с убийцей. В другой способ их не научить.

Я бы эту медаль, которую она получила, отправила назад в Токио, а эту "баберу" лишила бы украинского гражданства", – заявила Фарион на своей странице в Instagram.

Реклама

Позже в эфире одного из телеканалов Фарионо назвала Магучих биомусором.

"Она ​​на весь мир заявила, что мы один народ, подтвердила тезис Путина. Я бы вернула награду этого биологического мусора назад.

Это публичная демонстрация коллаборационизма. Это еще одно свидетельство того, что тело без идеи ничего не стоит – просто мусор.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото: REUTERS

И эта личность продемонстрировала этот мусор тогда, когда нам стреляют лицо, когда нас убивают.

Я публично обращаюсь к ней и спрашиваю: если бы ты, баба, имела ребенка, и твоего ребенка убили бы, ты обнималась бы с убийцей?", – добавила политик.

Реклама

Сама 19-летняя Магучих пока никак не реагирует на скандал, зато за нее вступаются ее коллеги. Вчера каратист Станислав Горуна заявил, что Магучих проявила к россиянке вежливость.

Сегодня с таким же посылом выступила другая наша легкоатлетка Ольга Библик.

"В различных сферах деятельности (политика, спорт высших достижений и т.д.) существуют особые правила поведения (протокол).

При встрече президентов, даже враждующих стран, перед переговорами они пожимают друг другу руку. Это никто не считает предательством...

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

На Олимпийских играх, существует свой протокол поведения. В соответствии с девизом Пьера де Кубертена: "О Спорт, Ты-Мир!" – спортсмены перед схваткой, пожимают друг другу руку, а после состязания, призеры и чемпионы поздравляют друг друга с окончанием борьбы.

Таким, как мадам Ирина Фарион, просто трудно это понять... Ярослава, мы благодарим тебя за медаль! Очень любим и ценим! Не обращай внимания!", – написала она в Instagram.

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Днепр-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
Показать больше
Среда, 11 августа
19:30
Смотри на:
Пятница, 13 августа
19:30
Смотри на:
Суббота, 14 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Воскресенье, 15 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Понедельник, 16 августа
19:00
Среда, 18 августа
19:30
Пятница, 20 августа
19:30
Суббота, 21 августа
17:00
19:30
19:30
Воскресенье, 22 августа
17:00
19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять