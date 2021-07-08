Російського штангіста судили за зберігання і збут, а тепер покарали за допінг

Російські важкоатлети Марат Нізамутдінов і Віталій Бітюцький дискваліфіковані на чотири роки за порушення антидопінгових правил

Важка атлетика

Федерація важкої атлетики Росії (ФТАР) дискваліфікувала штангістів Марата Нізамутдінова і Віталія Бітюцького на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Раніше 12 важкоатлетів з Росії отримали від 2 до 8 років за допінг.

Як повідомляє Російське антидопінгове агентство (РУСАДА), спортсмени порушили пункт правил 2.1 про наявність в пробі забороненої речовини або її метаболітів або маркерів. Термін дискваліфікації Нізамутдінова відраховується з 8 червня 2020 року, Бітюцького – з 19 травня 2020 року.

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Цікаво, що свого часу Нізамутдінова визнали винним у незаконному зберіганні та збуті анаболічних стероїдів. Рішенням суду йому був призначений штраф в розмірі 25 000 рублів.

Оксана Сливенко / Фото: Instagram

Ще тривають розгляди стосовно низки російських важкоатлетів: дворазового чемпіона Європи Деманова (94 і 105 кг), Кірєєва (94 кг), Бораганова (77 кг), Халібекова (62 кг), чемпіонки світу Шимкової (69 кг), Алєєвої (63 кг), Катіної (96 кг) та олімпійської чемпіонки Оксани Сливенко (69 кг), яка тимчасово відсторонена через допінг.

Раніше ми також повідомляли, що двох російських спортсменів зловили на допінгу перед поїздкою на Олімпіаду-2020.