"Це корупція! Допінг не знайшли": Реакція штангіста Чумака, котрий спалив Москву, на відлучення від спорту

За словами відстороненого від змагань українського важкоатлета, заборонені препарати він не застосовував, а спробу підкупу допінг-офіцера йому просто приписали

Український штангіст Дмитро Чумак / Фото: Getty Images

Триразовий чемпіон Європи і дворазовий призер чемпіонатів світу з важкої атлетики українець Дмитро Чумак відреагував на тимчасове відсторонення його від змагань через допінг.

"Найбільш корумпована організація в світі ITA (International Testing Agency) звинуватила мене в порушенні антидопінгових правил. При цьому допінг не знайшли. Ще й приписали спробу підкупу. Так і живемо))", – написав у себе в Instagram Дмитро Чумак, поки що ні повідомивши, чи буде, і як саме, домагатися зняття з себе гучних звинувачень

Нагадаємо, Чумак звинувачується у використанні забороненої речовини, ухиленні від здачі проби і спробі підкупу допінг-офіцера під час тестування, яке International Testing Agency намагалося провести 6 травня.

Також звинувачення пред'явлені тренеру спортсмена Михайлу Мацьосі, котрий, за версією ITA, допомагав Чумаку у вчиненні правопорушень.

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На час розслідування, терміни якого поки що видаються туманними, Чумак відлучений від змагань. Якщо ситуація кардинальним чином не покращиться, Дмитро пропустить Олімпіаду в Токіо (23 липня – 8 серпня).

Не далі як у квітні Чумак запалив у Москві / Фото: Getty Images, Instagram

Додамо, що в квітні Чумак став чемпіоном Європи в Москві, після чого підірвав соцмережі і розлютив росіян, опублікувавши в Instagram рядки з хіта групи "Ленінград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком", і долучивши до них фото палаючої Красної площі.