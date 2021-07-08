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Российского штангиста судили за хранение и сбыт, а теперь наказали за допинг

Елена Павлова Елена Павлова
8 июля, 18:27
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Российские тяжелоатлеты Марат Низамутдинов и Виталий Битюцкий дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил
Тяжелая атлетика
Тяжелая атлетика

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала штангистов Марата Низамутдинова и Виталия Битюцкого на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ранее 12 тяжелоатлетов из России получили от 2 до 8 лет за допинг.

Как сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), спортсмены нарушили пункт правил 2.1 о наличии в пробе запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров. Срок дисквалификации Низамутдинова отсчитывается с 8 июня 2020 года, Битюцкого – с 19 мая 2020 года.

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Любопытно, что в свое время Низамутдинова признали виновным в незаконном хранении и сбыте анаболических стероидов. Решением суда ему был назначен штраф в размере 25 000 рублей.

Оксана Сливенко
Оксана Сливенко / Фото: Instagram

Еще продолжаются разбирательства в отношении ряда российских тяжелоатлетов: двукратного чемпиона Европы Деманова (94 и 105 кг), Киреева (94 кг), Бораганова (77 кг), Халибекова (62 кг), чемпионки мира Шимковой (69 кг), Алеевой (63 кг), Катиной (96 кг) и олимпийской чемпионки Оксаны Сливенко (69 кг), которая временно отстранена из-за допинга.

Ранее мы также сообщали, что двух российских спортсменов поймали на допинге перед поездкой на Олимпиаду-2020.

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