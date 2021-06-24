26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

12 тяжелоатлетов из России получили от 2 до 8 лет за допинг! Среди них – чемпионы мира

Елена Павлова Елена Павлова
24 июня, 13:16
Копировать ссылку
12 атлетов уже наказаны, в отношении еще восьмерых российских спортсменов, обвиненных в употреблении запрещенных веществ, ведутся разбирательства. В их числе олимпийская чемпионка Сливенко
Российские тяжелоатлеты Руслан Албегов и Тима Нуриева
Российские тяжелоатлеты Руслан Албегов и Тима Нуриева / Фото: Instagram

Продолжаются допинговые расследования в отношении российских тяжелоатлетов. 12 российских штангистов получили многолетние дисквалификации за употребление запрещенных препаратов, в отношении еще восьмерых спортсменов ведутся разбирательства. Ранее мы писали, что украинского поджигателя Кремля убрали из спорта за допинг.

В отчете о нарушении антидопинговых правил в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), опубликованном Международным агентством допинг-тестирования (ITA), представлены результаты расследований с 2009 по 2019 год.

Читайте также: "Это коррупция! Допинг не нашли": Реакция штангиста Чумака, спалившего Москву, на отлучение от спорта

Дисквалификацию на четыре года получили:

  1. Двукратный чемпион мира и Европы, призер Олимпиады Руслан Албегов (+105 кг)
  2. Двукратный чемпион Европы Олег Чен (69 кг)
  3. Двукратный чемпион Европы Давид Беджанян (105 кг)
  4. Чемпион Европы Адам Малигов (94 кг)
  5. Магомед Абуев (+105 кг)
  6. Чингиз Могушков (+105 кг)
  7. Егор Климонов (96 кг)
  8. Чемпионка мира и Европы Тима Туриева (63 кг)
  9. Юлия Коновалова (75 кг)

Трехкратная чемпионка мира Надежда Евстюхина (75 кг) отстранена от спорта на два года. Максим Шейко и Дмитрий Лапиков (оба — 105 кг) — на шесть и восемь лет соответственно.

Разбирательства все еще ведутся в отношении двукратного чемпиона Европы Андрея Деманова (94 и 105 кг), Рината Киреева (94 кг), Арсена Бораганова (77 кг), Феликса Халибекова (62 кг), чемпионки мира Светланы Шимковой (69 кг), Татьяны Алеевой (63 кг), Екатерины Катиной (96 кг) и олимпийской чемпионки и трехкратной чемпионки мира Оксаны Сливенко (69 кг), которая временно отстранена из-за допинга.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Покер - это спорт!
Покер
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять