"Это коррупция! Допинг не нашли": Реакция штангиста Чумака, спалившего Москву, на отлучение от спорта

По словам отстраненного от соревнований украинского тяжелоатлета, запрещенные препараты он не применял, а попытку подкупа допинг-офицера ему попросту приписали

Украинский штангист Дмитрий Чумак / Фото: Getty Images

Трехкратный чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира по тяжелой атлетике украинец Дмитрий Чумак отреагировал на временное отстранение его от соревнований из-за допинга.

"Самая коррумпированная организация в мире ITA (International Testing Agency) обвинила меня в нарушении антидопинговых правил. При этом допинг не нашли. Еще и приписали попытку подкупа. Так и живем))", – написал у себя в Instagram Дмитрий Чумак, пока что не сообщив, будет ли, и как именно, добиваться снятия с себя громких обвинений

Напомним, Чумак обвиняется в использовании запрещенной субстанции, уклонении от сдачи пробы и попытке подкупа допинг-офицера во время тестирования, которое International Testing Agency пыталось провести 6 мая.

Также обвинения предъявлены тренеру спортсмена Михаилу Мацехе, по версии ITA, помогавшему Чумаку в совершении правонарушений.

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На время расследования, сроки которого пока что выглядят туманно, Чумак отлучен от соревнований. Если ситуация кардинальным образом не улучшится в его сторону, Дмитрий пропустит Олимпиаду в Токио (23 июля – 8 августа).

Не далее как в апреле Чумак зажег в Москве / Фото: Getty Images, Instagram

Добавим, что буквально в апреле Чумак стал чемпионом Европы в Москве, после чего взорвал соцсети и разозлил россиян, опубликовав в Instagram строки из хита группы "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком", и приложив к ним фото горящей Красной площади.