"Ганьба цьому хлопцеві без мізків". Марина Бех відреагувала на провокацію рашистів

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокоментувала дії гімнаста із країни-агресора, який прикріпив літеру Z на свою форму

Замість герба російський спортсмен намалював символ окупантів / Фото: Twitter, Instagram, Колаж: Сьогодні

Рішенням МОК російські спортсмени наразі виступають на змаганнях без свого прапора, гімну, герба. Але організатори чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у Катарі не змогли прорахувати всю гнилість російського спорту.

Бронзовий призер змагань Іван Куляк наніс на футболку букву Z – символ підтримки вторгнення в Україну. Цим він спровокував величезний скандал, який підтверджує істину, що спорт для Росії це насамперед політика.

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Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук відреагувала у своєму сторіз Instagram на провокацію російського гімнаста.

"А потім говоритимуть, що спорт поза політикою. Ганьба цьому дурному хлопцеві. Мізків мабуть тільки на це і вистачило", – написала Бех-Романчук.

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