Провокація рашистів: російський гімнаст начепив на футболку символ окупантів

На змаганнях зі спортивної гімнастики у Катарі спортсмен із країни-агресорки прикріпив літеру Z на свою форму

Ганебним вчинком відзначився російський гімнаст Іван Куляк / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Оскільки на всіх міжнародних змаганнях заборонено державні символи РФ, провокатор причепив на груди букву Z. Саме таким символом позначають свої танки та іншу військову техніку росіяни, які вторглися на територію України.

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Ім'я негідника – Іван Куляк. На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у Катарі він посів 3 місце у вправах на брусах.

Перемогу здобув український гімнаст Ілля Ковтун. Бронза у казахського спортсмена Мілада Карімі.

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Зазначимо, що у РФ літера Z є символом підтримки вторгнення в Україну. Втім, є ще одна версія того, що означає ця літера.