Провокація рашистів: російський гімнаст начепив на футболку символ окупантів

Оскільки на всіх міжнародних змаганнях заборонено державні символи РФ, провокатор причепив на груди букву Z. Саме таким символом позначають свої танки та іншу військову техніку росіяни, які вторглися на територію України.
Ім'я негідника – Іван Куляк. На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у Катарі він посів 3 місце у вправах на брусах.
Далі по темі
Перемогу здобув український гімнаст Ілля Ковтун. Бронза у казахського спортсмена Мілада Карімі.
Зазначимо, що у РФ літера Z є символом підтримки вторгнення в Україну. Втім, є ще одна версія того, що означає ця літера.