"Нехай я буду "нацисткою", але цей кошмар припиниться". Терлюга відповіла окупантам

Срібна призерка Олімпіади-2020 з карате Анжеліка Терлюга вкотре звернулася до своїх російських підписників Instagram

Анжеліка Терлюга закликала росіян припинити війну / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Жителі країни-агресора буквально атакували в соціальних мережах українку Анжеліку Терлюгу. Дійшло до того, що вони назвали одеситку "нацисткою".

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Але Анжеліка знайшла, що відповісти росіянам, отруєних путінською пропагандою. Адже жителям країни-окупанта не зрозуміти, що таке любов до Батьківщини.

"Нехай краще я буду "нацисткою"... на вашу думку, але зупиниться цей кошмар... Моя "проблема" тільки в тому, що я люблю свою країну – Україну. Мені не потрібна ваша країна, яка б вона чудова не була. Я хочу жити у мирі у своїй улюбленій країні", – написала Терлюга у сториз Instagram.

Раніше Терлюга висміяла агресорів та назвала "плюси", які отримали росіяни після розв'язання війни з Україною.

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"А ще ми чули по телевізору, що у вас все за*бісь: і курс долара, і перспектива роботи, і свобода слова на найвищому рівні", – написала Терлюга в соцмережах.