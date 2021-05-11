Поліція знайшла три мільйони доз допінгу

Ще 38 мільйонів доз готувалися до виробництва – подробиці операції іспанських правоохоронців, які накрили оптову мережу торгівлі забороненими препаратами

Поліція Іспанії накрила мережу оптової торгівлі допінгом, яка працювала в промислових масштабах, конфіскувавши три мільйони доз вартістю в мільйони євро.

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Правоохоронці провели обшуки в 20 будинках і підприємствах різних міст Іспанії, включаючи Малагу, Альмерію, Кадіс, Кастельон. Як повідомляє Cyclingweekly, заарештовано 21 людину.

Крім трьох мільйонів готових доз заборонених препаратів, що підвищують працездатність, поліція вилучила 65 кілограмів інгредієнтів, з яких можна виготовити ще 38 мільйонів доз.

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Як заявили в поліції, лабораторія, яка належала злочинцям, здатна була виробляти одну тонну заборонених препаратів на рік і створювати 30 різних видів допінгу.

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Раніше ми писали, що українку не пускають на змагання через допінг: трибунал відхилив і другу апеляцію одеської тенісистки Даяни Ястремської.