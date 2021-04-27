Українку не пускають на змагання через допінг: трибунал відхилив і другу апеляцію

Одеська тенісистка Даяна Ястремська досі тимчасово відсторонена від турнірів з 7 січня і в цьому році ще не грала, хоча і просила її допустити

Даяна Ястремська / Фото: Instagram

Друга ракетка України, 20-річна Даяна Ястремська, як і раніше залишається поза змаганнями. Нагадаємо, тенісистку відсторонили від турнірів на початку року в зв'язку з підозрою у вживанні заборонених препаратів. Дівчина категорично заперечувала прийом допінгу, але розгляд досі йде. Нещодавно віце-президент ФТУ Євген Зукін повідомив, що Ястремська виграє боротьбу у антидопінгового агентства й скоро повернеться на корт. Однак поки що це не так.

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Сьогодні на сайті Міжнародної тенісної федерації опублікували рішення про те, що друга апеляція Ястремської також відхилена. Вердикт виніс голова спеціального трибуналу.

Причому, Даяна просить її хоча б тимчасово допустити до турнірів, але функціонери не йдуть на цей крок. У заяві говориться, що українка не має права грати до прийняття остаточного рішення в її справі. Правда, коли його можна було очікувати, не пишуть.

Раніше Спортивний арбітражний суд також не став на бік нашої спортсменки. Зараз Ястремська займає 31-е місце в світовому рейтингу, Костюк – 77-е.

Згадаймо, як у минулому році Даяна перемагала на великому турнірі в Катарі: