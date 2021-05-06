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Олімпійському призеру з боксу дали чотири роки дискваліфікації за допінг

6 травня, 14:29

Олег Люлька Олег Люлька

Узбекистанець Бектемір Мелікузієв, який раніше отримав два роки за використання фуросеміду, тепер покараний за те, що переховувався від допінг-офіцерів

Бектемір Мелікузієв

Бектемір Мелікузієв / Фото: Getty Images

Відомий узбецький боксер Бектемір Мелікузієв, срібний призер Олімпіади-1996 і чемпіонату світу-2015, отримав чотирирічну дискваліфікацію від Міжнародної федерації боксу (AIBA) за неодноразові порушення антидопінгових правил. 25-річного бійця позбавили права брати участь у змаганнях до 15 лютого 2024 року.

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Мелікузієва раніше уже дискваліфіковували на два роки (з 28 лютого 2018 року по 27 лютого 2020 року) за позитивну допінг-пробу на фуросемід, а потім боксер тричі (двічі в 2019 і одного разу в 2020 році) був відсутній за адресою, вказаною в системі ADAMS, тож допінг-офіцери WADA не змогли взяти у нього допінг-проби.

За порушення, котрі мали місце в заборонений період, його і спіткала нова дискваліфікація, повідомляє Allboxing. Очки рейтингу, які спортсмен встиг отримати з лютого минулого року, анульовані.

Утім, ця дискваліфікація, скоріш за все, не позначиться на виступах Мелікузієва на професійному рингу, проте, ймовірно, збільшить увагу до його тестування з боку суперників.

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19 червня в США Мелікузієв проведе поєдинок проти колишнього претендента на титул в середній вазі Габріеля Росадо. Поки в узбекистанця на прізвисько "Хуліган" сім перемог в семи боях на профі-рингу за шести нокаутів.

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