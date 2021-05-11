Полиция нашла три миллиона доз допинга

Еще 38 миллионов доз готовились к производству – подробности операции испанских правоохранителей, накрывших оптовую сеть торговли запрещенными препаратами

Полиция Испании накрыла сеть оптовой торговли допингом, работавшую в промышленных масштабах, конфисковав три миллиона доз стоимостью в миллионы евро.

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Правоохранители провели обыски в 20 домах и предприятиях различных городов Испании, включая Малагу, Альмерию, Кадис, Кастельон. Как сообщает Cyclingweekly, арестован 21 человек.

Помимо трех миллионов готовых доз запрещенных препаратов, повышающих работоспособность, полиция изъяла 65 килограммов ингредиентов, из которых можно изготовить еще 38 миллионов доз.

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Как заявили в полиции, принадлежащая преступникам лаборатория способна была производить одну тонну запрещенных препаратов в год и создавать 30 различных видов допинга.

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Ранее мы писали, что украинку не пускают на соревнования из-за допинга: трибунал отклонил и вторую апелляцию одесской теннисистки Даяны Ястремской.