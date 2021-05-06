Олимпийскому призеру по боксу дали четыре года дисквалификации за допинг

Узбекистанец Бектемир Меликузиев, ранее получивший два года за использование фуросемида, теперь наказан за то, что скрывался от допинг-офицеров

Бектемир Меликузиев / Фото: Getty Images

Известный узбекский боксер Бектемир Меликузиев, серебряный призер Олимпиады-1996 и чемпионата мира-2015, получил четырехлетнюю дисквалификацию от Международной федерации бокса (AIBA) за неоднократные нарушение антидопинговых правил. 25-летнего бойца лишили права участвовать в соревнованиях до 15 февраля 2024 года.

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Ранее Меликузиев уже был дисквалифицирован AIBA на два года (с 28 февраля 2018 года по 27 февраля 2020 года) за положительную допинг-пробу на фуросемид, а затем боксер трижды (два раза в 2019 и один раз в 2020 году) отсутствовал по адресу, указанному в системе ADAMS, так что допинг-офицеры WADA не смогли взять у него допинг-пробы.

За нарушения, допущенные в запрещенный период, его и постигла новая дисквалификация, сообщает Allboxing. Очки рейтинга, которые спортсмен успел получить после февраля прошлого года, аннулированы.

Впрочем, эта дисквалификация, скорее всего, никак не повлияет на выступления Меликузиева на профессиональном ринге, однако, вероятно, увеличит внимание к его тестированию со стороны соперников.

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19 июня в США Меликузиев проведет поединок против бывшего претендента на титул в среднем весе Габриэля Росадо. Пока у узбекистанца по прозвищу "Хулиган" семь побед в семи боях на профи-ринге при шести нокаутах.