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Да сколько можно! Двух олимпийских чемпионов из России наказали за допинг

7 апреля, 18:52

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Спортсменов дисквалифицировали на четыре года

Олимпийские чемпионы по легкой атлетике россияне Наталья Антюх и Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда.

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Как сообщалось ранее на официальном сайте Независимого органа по целостности легкой атлетики , Антюх и Сильнов подозревались в употреблении допинга на основании доклада Ричарда Макларена.

Также в деле упоминаются метательница молота Оксана Кондратьева и бегунья Елена Соболева. Всем им инкриминировалось использование запрещенной субстанции и (или) метода.

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38-летнюю Соболеву в итоге дисквалифицировали на восемь лет с аннулированием результатов, а 35-летнюю Кондратьеву – на четыре.

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39-летняя Наталья Антюх – олимпийская чемпионка Лондона-2012 в беге на 400 м с барьерами и двукратный призер Афин-2004. В январе прошлого года она покинула пост главы спорткомитета Санкт-Петербурга.

36-летний Сильнов выиграл Олимпиаду-2008 в прыжках в высоту.

Напомним, что за недавние махинации с допингом в Московской лаборатории Россия была отстранена от всех международных соревнований до конца 2022 года.

Добавим, что на Олимпийских играх Россию будут называть словом из трех букв. А вместо флага будут использовать обрезанную эмблему Олимпийского комитета.

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допинг российские спортсмены
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