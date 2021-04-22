Там у кожного знайдуть! Палій Москви Дмитро Чумак – про допінг у важкій атлетиці

Український герой чемпіонату Європи засуджує позбавлення спортсменів медалей через роки після змагань. "З Торохтієм негарно вийшло", – каже Чумак

Український штангіст Дмитро Чумак, який після недавньої перемоги на чемпіонаті Європи в столиці РФ наробив галасу постом з палаючою Москвою, оцінив ситуацію з допінгом у важкій атлетиці.

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Нагадаємо, через допінгові скандали Олімпіада-2024 може відбутися без важкої атлетики.

При цьому українців Олексія Торохтія, Ольгу Коробку за допінг постфактум позбавляли олімпійських медалей.

"Була така неприємна тенденція, і слава богу, що в 2018 році вона закінчилася. Нашу збірну тоді і дискваліфікували на рік в повному складі. Я міг виграти чемпіонат світу, тому що показував високі результати і був дуже сильним. Шкода, що довелося пропускати змагання", – цитує Дмитра Чумака Tribuna.com

/ Фото: Getty Images, Instagram

"Ця допінгова хвиля прокотилася по всьому світу – легка атлетика, плавання, боротьба та інші види спорту. Зараз такого немає. У молодого покоління інша точка зору на це питання. Що змінилося? Умови допінг-контролю стали більш жорсткими, з'явилася нова методика виявлення заборонених речовин в організмі. Вона може бачити більш далеко. Наприклад, зараз здаєш кров, а вони можуть визначити, що ти приймав допінг рік тому"

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Дмитро Чумак / Фото: Getty Images

"Водночас абсолютно несправедливі дискваліфікації. Наприклад, був такий важковаговик Олександр Пелешенко. Я його дуже добре знаю. Він попався на препараті від тиску. До його складу входить сечогінна речовина. А в лабораторії сприйняли це, як маскувальний агент. Начебто він навмисне це приймає, щоб замаскувати допінг. Це просто смішно. Але в антидопінговому протоколі є такий пункт про маскувальні агенти"

Дмитро Чумак / Фото: Instagram

"Із Льошею Торохтієм теж якось негарно вийшло. Через шість з половиною років вирішили перевірити ще раз. Стільки часу вже минуло. Якщо подивитися проби за 20-30 років, то там у кожного щось і знайдуть", – зауважив Чумак

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Раніше штангіст-герой Чумак присоромив перебіжчика з Криму, заявивши Артему Іванову: "Україна дала тобі все, в Росії ти ніким не став!"

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