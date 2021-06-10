Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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Подкопаєва показала своє багатство в США

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
10 червня, 08:29
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Зворушливий знімок від легендарної української гімнастки Лілії Подкопаєвої, яка на фото сяє від щастя, немов щойно виграла Олімпіаду
Лілія Подкопаєва
Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

Легендарна українська спортсменка Лілія Подкопаєва, яка проводила напередодні майстер-клас для юних гімнасток у США, поділилася зворушливим знімком зі своїми фоллеверами.

На ньому щаслива, немов після виграшу Олімпійських ігор, Лілія гладить собаку.

"Якщо у вас є собака, ви – багаті", – написала в Instagram Подкопаєва, показавши це своє "багатство"

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва вже багато років живе на дві країни. Велику частину часу проводить в Америці, але своїм домом все одно вважає Україну.

При цьому в Атланті Лілія не тільки виграла дві золоті олімпійські медалі, а й пізніше зустріла свого нинішнього чоловіка – бізнесмена Ігоря Дубинського.

Читайте також: Подкопаєва в купальнику розсікає на яхті в США

Додамо, у Лілії троє дітей. А днями Подкопаєва з дитиною на руках попросила про допомогу іншим дітям.

Дивіться, як Подкопаєва виступала в "золотій" для себе Атланті-1996

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