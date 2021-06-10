Подкопаєва показала своє багатство в США

Зворушливий знімок від легендарної української гімнастки Лілії Подкопаєвої, яка на фото сяє від щастя, немов щойно виграла Олімпіаду

Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

Легендарна українська спортсменка Лілія Подкопаєва, яка проводила напередодні майстер-клас для юних гімнасток у США, поділилася зворушливим знімком зі своїми фоллеверами.

На ньому щаслива, немов після виграшу Олімпійських ігор, Лілія гладить собаку.

"Якщо у вас є собака, ви – багаті", – написала в Instagram Подкопаєва, показавши це своє "багатство"

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва вже багато років живе на дві країни. Велику частину часу проводить в Америці, але своїм домом все одно вважає Україну.

При цьому в Атланті Лілія не тільки виграла дві золоті олімпійські медалі, а й пізніше зустріла свого нинішнього чоловіка – бізнесмена Ігоря Дубинського.

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Додамо, у Лілії троє дітей. А днями Подкопаєва з дитиною на руках попросила про допомогу іншим дітям.

Дивіться, як Подкопаєва виступала в "золотій" для себе Атланті-1996