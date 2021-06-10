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Северная Македония --
Нидерланды --
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Австрия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Подкопаева показала свое богатство в США

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
10 июня, 08:29
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Трогательный снимок от легендарной украинской гимнастки Лилии Подкопаевой, которая на фото сияет от счастья, словно только что выиграла Олимпиаду
Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

Легендарная украинская спортсменка Лилия Подкопаева, проводившая накануне мастер-класс для юных гимнасток в США, поделилась трогательным снимком со своими фолловерами.

На нем счастливая, словно после выигрыша Олимпийских игр, Лилия гладит собаку.

"Если у вас есть собака, вы – богаты", – написала в Instagram Подкопаева, показав это свое "богатство"

Напомним, Лилия Подкопаева уже много лет живет на две страны. Большую часть времени проводит в Америке, но своим домом все равно считает Украину.

При этом в Атланте Лилия не только выиграла две золотые олимпийские медали, но и позже встретила своего нынешнего мужа – бизнесмена Игоря Дубинского.

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Добавим, у Лилии трое детей. А на днях Подкопаева с ребенком на руках попросила о помощи другим детям.

Смотрите, как Подкопаева выступала в "золотой" для себя Атланте-1996

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