Подкопаева показала свое богатство в США

Трогательный снимок от легендарной украинской гимнастки Лилии Подкопаевой, которая на фото сияет от счастья, словно только что выиграла Олимпиаду

Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

Легендарная украинская спортсменка Лилия Подкопаева, проводившая накануне мастер-класс для юных гимнасток в США, поделилась трогательным снимком со своими фолловерами.

На нем счастливая, словно после выигрыша Олимпийских игр, Лилия гладит собаку.

"Если у вас есть собака, вы – богаты", – написала в Instagram Подкопаева, показав это свое "богатство"

Напомним, Лилия Подкопаева уже много лет живет на две страны. Большую часть времени проводит в Америке, но своим домом все равно считает Украину.

При этом в Атланте Лилия не только выиграла две золотые олимпийские медали, но и позже встретила своего нынешнего мужа – бизнесмена Игоря Дубинского.

Читайте также: Подкопаева в купальнике рассекает на яхте в США

Добавим, у Лилии трое детей. А на днях Подкопаева с ребенком на руках попросила о помощи другим детям.

Смотрите, как Подкопаева выступала в "золотой" для себя Атланте-1996