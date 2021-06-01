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Подкопаєва з дитиною на руках попросила допомоги

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 червня, 09:57
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Колишня знаменита гімнастка відзначає день захисту дітей і закликає допомагати знедоленим. Живе вона в США, але думає про дітей в Україні
Подкопаєва з дівчинкою, що народилася без ніг
Подкопаєва з дівчинкою, що народилася без ніг / Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва приєдналася до тих, хто сьогодні відзначає день захисту дітей. Зараз Подкопаєва відпочиває у Флориді, однак закликає приєднатися до її ініціативи і підтримати малозабезпечених в Україні.

На своїй сторінці в Instagram уродженка Донецька виклала фотографію з дівчинкою, яка вже пробує сили в гімнастиці, й супроводила її зворушливим текстом:

"Із днем захисту дітей! Нехай наші діти якомога довше залишаються дітьми. Безтурботними, веселими, радісними. Хочеться побажати, щоб кожна дитина була здорова й оточена турботою батьків. Нехай небо над головою завжди буде мирним, а кожен новий день – добрим і цікавим . А батькам побажаємо терпіння, доброти і ніжності. Давайте не забувати, що саме ми відповідаємо за щасливе і безпечне дитинство!"

Також Лілія запустила проєкт зі збору грошей для малюків і закликає їй допомогти, хто як може.

Нагадаємо, у зіркової мами троє дітей: син і дві дочки (Кароліна й Евеліна). Вдруге вона народила в 2019 році. А перша її дитина – прийомний син Вадим від шлюбу з Тимофієм Нагорним.

Нещодавно Подкопаєва вразила яскравим фото в червоно-чорних тонах.

Більшу частину часу вона проводить в Америці, але своїм домом продовжує вважати Україну. Дивіться ще один образ Лілії під музику:

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