Подкопаєва показала ретро-фотографію і згадала дитячі сни

Колишня українська гімнастка за 50 днів до Олімпійських ігор в Токіо згадала свої виступи і повідомила, що їй з дитинства снилася висота

Знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва сьогодні поділилася ще одним кадром зі своєї біографії. З'явився вона на сторінці спортсменки в Instagram. На фотографії дівчина начебто бі ширяє над снарядом, розставивши руки і ноги в сторони.

Напередодні ми писали, що Подкопаєва в купальнику розсікає на яхті в США.

Підпис у Лілії вийшла романтичної: "Мені з дитинства снилася висота".

Серед перших, хто захопився фото, виявилася нинішня зірка спорту – гімнастка Дар'я Білодід.

Нагадаємо, Подкопаєва вже давно живе за океаном. Хоча більшу частину часу вона проводить в Америці, все ж своїм будинком все ще вважає Україну. 42-річна уродженка Донецька свого часу завоювала два "золота" й "срібло" Олімпійських ігор, дві золоті та три срібні нагороди чемпіонатів світу. Пізніше в Україні вона брала участь в різних шоу, організувала спортивний фестиваль "Золота лілія".

Нещодавно Подкопаєва з дитиною на руках попросила допомоги.

Згадаймо "золоте" виступ Лілії на Олімпіаді-1996 року в Атланті:

Дивіться сюжет про третього чоловіка знаменитої гімнастки: