Сувора Подкопаєва показала, як мотивує дітей на тренуваннях в США

Знаменита українська гімнастка Лілія Подкопаєва встигає приділяти час не тільки своїм дітям, а й тренувати чужих. У США 42-річна уродженка Донецька користується заслуженим авторитетом. Наша спортсменка поділилася в соцмережах відеороликом, як на власному прикладі закликає юних атлетів до вдосконалення.
Днями Подкопаєва показала ретро-фотографію і згадала дитячі сни.
Лілія виклала відео на своїй сторінці в Instagram і підписала:
Будь-який спортсмен, особливо юний, вимагає постійної мотивації та емоційної підтримки".
При цьому її підопічні уважно слухають інструкції англійською, стоячи на колоді.
Кадри українка супроводила хештегом "гімнастика в нашій крові".
У самої Лілії – троє дітей: син і дві дочки (Кароліна і Евеліна). Другий раз вона народила в 2019 році. А перша її дитина – прийомний син Вадим від шлюбу з Тимофієм Нагорним. Більшу частину часу вона проводить в Америці, але своїм домом продовжує вважати Україну.
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