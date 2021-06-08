Сувора Подкопаєва показала, як мотивує дітей на тренуваннях в США

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, яка живе на два доми, працює за океаном з юними спортсменами

Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

Знаменита українська гімнастка Лілія Подкопаєва встигає приділяти час не тільки своїм дітям, а й тренувати чужих. У США 42-річна уродженка Донецька користується заслуженим авторитетом. Наша спортсменка поділилася в соцмережах відеороликом, як на власному прикладі закликає юних атлетів до вдосконалення.

Днями Подкопаєва показала ретро-фотографію і згадала дитячі сни.

Лілія виклала відео на своїй сторінці в Instagram і підписала:

Будь-який спортсмен, особливо юний, вимагає постійної мотивації та емоційної підтримки".

При цьому її підопічні уважно слухають інструкції англійською, стоячи на колоді.

Кадри українка супроводила хештегом "гімнастика в нашій крові".

У самої Лілії – троє дітей: син і дві дочки (Кароліна і Евеліна). Другий раз вона народила в 2019 році. А перша її дитина – прийомний син Вадим від шлюбу з Тимофієм Нагорним. Більшу частину часу вона проводить в Америці, але своїм домом продовжує вважати Україну.

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Дивіться сюжет, як Лілія святкувала 42-річчя в Києві:

Нещодавно Подкопаєва з дитиною на руках попросила допомоги.