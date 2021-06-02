Подкопаєва в купальнику розсікає на яхті в США

Знаменита спортсменка, яка виграла два олімпійських "золота", насолоджується зустрічним вітром на американських водах під пісню Леоніда Агутіна

Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

Дворазова олімпійська чемпіонка Атланти-1996 Лілія Подкопаєва поділилася новими подробицями свого відпочинку в США з чоловіком-бізнесменом Ігорем Дубинським.

Подружжя розсікає на яхті по хвилях.

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"З вітерцем", – написала в Instagram Лілія, яку на відео обдуває зустрічним вітром під пісню Леоніда Агутіна "Все еще вернется"

Подкопаєва відпочиває в США Відео: Instagram

Раніше ми писали, що Лілія Подкопаєва вирушила погрітися на сонечку в один з найпопулярніших серед туристів штатів США – Флориду, яка славиться своїми кілометровими пляжами на узбережжі Атлантичного океану і Мексиканської затоки. Там знаменита гімнастка пригубила шампанське в рибному ресторані з баром на даху.

Лілія Подкопаєва на відпочинку / Фото: Instagram

Нагадаємо, 42-річна уродженка Донецька Лілія Подкопаєва вже багато років живе на дві країни. Велику частину часу проводить в Америці, але своїм домом мати трьох дітей все одно вважає Україну.

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Що цікаво, в Атланті Лілія не тільки виграла дві золоті олімпійські медалі, а й пізніше зустріла свого нинішнього чоловіка.