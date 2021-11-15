Олімпійський чемпіон визнав Росію агресором та підтримав українських воїнів!

У сюжеті "Військового телебачення України" спортсмен уточнив, що його слова стосовно війни з Росією перекрутили.

"Був здивований, коли побачив цю статтю в інтернеті, тому що деякі моменти були перекручені і виставлені не так, як я вважаю.

Звісно, розумію, що йде агресія з боку Росії проти наших територій, які захищають наші воїни.

Висвітлили так, ніби я не розумію, що відбувається. Я розумію, все, що я міг би сказати, могло бути неправильно сприйнято та використано Росією у пропагандистських цілях.