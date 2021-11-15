Олімпійський чемпіон визнав Росію агресором та підтримав українських воїнів!

У сюжеті "Військового телебачення України" спортсмен уточнив, що його слова стосовно війни з Росією перекрутили.
"Був здивований, коли побачив цю статтю в інтернеті, тому що деякі моменти були перекручені і виставлені не так, як я вважаю.
Звісно, розумію, що йде агресія з боку Росії проти наших територій, які захищають наші воїни.
Висвітлили так, ніби я не розумію, що відбувається. Я розумію, все, що я міг би сказати, могло бути неправильно сприйнято та використано Росією у пропагандистських цілях.
Від свого імені хочу подякувати всім військовослужбовцям, які перебувають на сході України та захищають нашу територію.
Хочу побажати їм сили духу, терпіння та бажаю всім повернутися додому живими", – заявив Абраменко.
Нагадаємо, раніше олімпійський чемпіон з лижної акробатики заявив, що не розуміє, чому війна на Донбасі не закінчується і чому Україна з Росією не можуть домовитися.
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– Війна? І ніхто не може перемогти? Не розумію. Я не політик, військовий чи дипломат, але що це за війни, які не припиняються? Згоден, що були і триваліші війни. Але для мене, в принципі, незрозуміло, як можна воювати. Як можна не домовитись про щось? Тим більше із сусідами.
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